Актрису Юлию Пересильд дважды оскорбили на вручении премии «Звезда Театрала». Об этом сообщает издание The Voice.

В Москве состоялась премия «Звезда Театрала». Мероприятие посетили многие знаменитости, в том числе и Пересильд. Для Юлии этот вечер стал особенным: она победила в номинации «Лучшая роль театральной актрисы в кино». Артистка получила награду за фильм «Вызов», снятый в космосе. Однако во время объявления Юлии произошел неприятный инцидент.

Ведущие торжества дважды ошиблись, произнеся фамилию актрисы. Когда победительница премии поднялась на сцену, она отреагировала на досадную оговорку.

«Я — Пересильд, но Бог с ним. Вам я прощаю все. Спасибо большое! Приз за красоту… Надеюсь, там еще немножко ума и таланта есть», — высказалась знаменитость.

Также звезда «Вызова» отметила, что ее смущают теплые слова, сказанные в ее адрес. Несмотря на это, артистка сообщила, что гордится данной наградой.

Ранее актриса Юлия Пересильд ответила на слухи о своей свадьбе с Михаилом Тройником. Подробности смотрите в этой статье.