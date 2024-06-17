Kp.ru: уехавший в Америку Разин забросил могилу 16-летнего сына за 3 млн евро

Уехавший в Америку продюсер Андрей Разин забросил могилу 16-летнего сына. Об этом сообщает Kp.ru.

В 2017 году в семье Андрея случилась трагедия: на 17-м году жизни от сердечного приступа умер его сын Александр. Подростку стало плохо во время прогулки с девушкой, но медики не смогли спасти ему жизнь. В память о сыне Разин начал строить на Троекуровском кладбище мемориальный комплекс. Строители возвели на погосте часовню, отделанную мрамором, но на этом работы прекратились. Более того, источник сообщает, что могила Александра выглядит заброшенной, а внутри комплекса разбросаны деревянные доски и холсты.

Разин рассказывал, что могила сына стоит почти 3 млн евро, а над монументом трудились лучшие итальянские скульпторы. На данный момент продюсер не комментировал сообщения СМИ о состоянии захоронения.

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