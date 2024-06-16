Осудивший СВО певец Валерий Меладзе тайно вернулся в Москву ради корпоратива

После высказываний против СВО певец Валерий Меладзе перестал давать концерты в России и покинул страну. Однако он тайно вернулся в Москву ради выступления на корпоративе за 12 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Очевидцы заметили исполнителя хита «Иностранец» в одном из ресторанов грузинской кухни на Рублевском шоссе в Московской области. Артист ужинал в компании двух неизвестных мужчин.

Ранее Меладзе готов был выступать в России только при условии гарантий безопасности и полного соблюдения бытового райдера и гонорара в 120 тысяч евро.

Музыкант Валерий Меладзе активно гастролирует по миру, а вот концертами в России он похвастаться пока не может. Последние выступления музыканта прошли недавно в США.

Ранее жена артиста, экс-солистка «ВИА Гра» Альбина Джанабаева опубликовала в своем блоге снимок, на котором запечатлена вместе с Валерием Меладзе в салоне самолета. В последнее время пара проживает в Испании.