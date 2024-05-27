SHOT: рэперу Элджею хотят запретить выступления в Новосибирске

Рэперу Элджею хотят запретить выступать в Новосибирске. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В Новосибирске запланирован концерт Элджея, однако местные жители против мероприятия. Они усмотрели в текстах артиста пропаганду наркотиков и разврата и написали жалобу общественникам из «Зова народа». В качестве примера были приведены популярные треки Элджея.

Сам артист никак не реагировал на критику новосибирцев.

Напомним, что рэпер родился в Новосибирске. Помимо него, на концерте должны выступить Давид Манукян, МакSим и другие артисты.

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