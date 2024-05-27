Балерина Анастасия Волочкова рассказала о встрече с 18-летней дочерью и ее парнем

Анастасия Волочкова рассказала о встрече с 18-летней дочерью и ее парнем. Балерина поделилась впечатлениями о семейных выходных в соцсети.

Анастасия Волочкова не скрывает тяжелых отношений с дочерью. Более того, балерина не раз заявляла, что считает домработницу самым близким человеком. Несмотря на конфликт, Волочковой удалось наладить общение с дочерью. Недавно девушка навестила маму в ее загородном доме. К слову, она приехала не одна, а вместе с возлюбленным.

«Мы прекрасно провели выходные. Ариадна приготовила мне завтрак. Она у меня просто невероятный человек! Так трогательны ее забота и внимание. Каждая наша встреча — позитив и радость», — написала звездная мама в блоге.

Ранее психолог Кристина Мизерная рассказала, что происходит в отношениях Волочковой с дочкой. Эксперт считает, что балерина не стала мамой для Ариадны. Подробности читайте в эксклюзиве сайта «Страсти».

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