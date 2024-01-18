Не хочет лишаться выступлений: рэпер Элджей тайно вышел из лейбла Анны Asti после скандала

Рэпер Элджей решил тайно выйти из лейбла Анны Asti после «голой» вечеринки. По информации Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, артист боится лишиться выступлений в России после скандала.

Исполнитель в настоящее время находится в Таиланде, где решил переждать эпические развития событий после скандального мероприятия бывшей жены Ивлеевой. Напомним, Элджей и Настя Ивлеева развелись несколько лет назад.

В конце сентября Анна Asti запустила свой собственный музыкальный лейбл Fenix Music Label, привлекая к себе таких артистов, как Лолита и Элджей, чьи имена теперь гордо представлены на официальном сайте лейбла. Певица устроила роскошный бал в Петровском путевом дворце в Москве, где выступил ее новый подопечный Sayоnara Boy.

Однако после провокационной «голой» вечеринки Элджей решил разорвать связи с участниками скандала, включая Анну, которая также выступала на мероприятии. Вслед за этим у владелицы лейбла начались серьезные проблемы: сорвался концерт в популярном клубе, а общественники требуют лишить ее недавно полученного российского гражданства.

По данным SHOT, теперь менеджер Элджея при организации корпоративов акцентирует внимание на том, что артист не имеет никакого отношения к лейблу артистки и предположительно просто выступал на открытии лейбла.

Что касается выступления Sayоnara Boy на мероприятии в России, то, согласно информации, он готов выполнить это за сумму в 4 миллиона рублей. Однако условием является наличие большого телевизора с приставкой PS5 и играми в его гостиничном номере, а также наличие в гримерке двух литров водки, бутылки коньяка и коктейлей «Кровавая Мэри». Сам Элджей в настоящее время отдыхает в Таиланде, и организаторам придется дополнительно оплатить его перелет.

Ранее мы писали о том, что адвокат Алешкин назвал маловероятным лишение Анны Asti российского гражданства.