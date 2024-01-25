SHOT: приставы пытаются взыскать 150 тысяч рублей с актера Артура Смольянинова*

Приставы пытаются взыскать 150 тысяч рублей с актера Артура Смольянинова* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Уезжая из России, актер оставил непогашенный кредит в размере 95 тысяч рублей. Кроме того, у него имеется штраф 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Также экс-супруг Дарьи Мельниковой имеет 100 штрафов за нарушение правил дорожного движения, из них 21 он не оплатил. Это стало причиной того, что приставы пытаются с него взыскать 150 тысяч рублей.

По данным СМИ, теперь от 59-летней мамы артиста требуют оплатить большинство его долгов.

Ранее мы писали о том, что экс-супруг Дарьи Мельниковой оставил маме кредит в 95 тысяч рублей. Подробности смотрите в этой статье.

Также мы писали о том, что лишенная концертов Лолита потеряла интерес к шоу-бизнесу.

*признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга