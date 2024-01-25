Певица Лолита сделала неожиданное признание на фоне массовой отмены ее концертов

Певица Лолита призналась, что больше не интересуется шоу-бизнесом. Такое заявление Милявская сделала после того, как в регионах стали массово отменять ее концерты. Комментарий артистка дала агентству РИА Новости.

В конце декабря в московском ночном клубе состоялась «голая» вечеринка блогера Насти Ивлеевой, которую посетили многие отечественные звезды, включая исполнительницу хита «На Титанике». После мероприятия разгорелся масштабный скандал, и в него оказались втянуты все участники. Хозяйка бала потеряла контракты с крупными компаниями, а ее гости столкнулись с отменой выступлений и бойкотом на телевидении.

Несмотря на то, что разговоры о вечеринке уже утихли, слушатели до сих пор не смогли простить некоторых кумиров. Так, Лолита, которая всегда ездила по России с концертами, вдруг осталась без работы. Ее шоу теперь запрещают. Недавно стало известно о 10 отмененных выступлениях в Подмосковье, которые должны были состояться в рамках юбилейного тура артистки. Теперь Милявская, как призналась в разговоре со СМИ, не знает, будут ли ее гастроли в принципе. К тому же она заявила, что на фоне всей этой ситуации потеряла интерес к шоу-бизнесу.

Ранее стало известно, что Лолита Милявская потеряла миллионы рублей из-за отмены концертов в Подмосковье.