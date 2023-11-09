Mash: уехавший из РФ актер Артур Смольянинов* оставил маме кредит в 95 тысяч рублей

Уехавший из страны актер Артур Смольянинов* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) оставил маме кредит в 95 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, артист перестал платить кредит после того, как покинул территорию РФ. Теперь к его родительнице идут приставы. Дело в том, что пенсионерка не в состоянии погасить задолженность сына: из доходов у нее имеется только пенсия. Из-за сложившейся ситуации банк был вынужден обратиться в суд, который постановил изъять имущество экс-супруга Дарьи Мельниковой. Если этого не хватит, то приставы навестят его родственников, которые в договоре значатся поручителями.

Известно, что на данный момент артист находится в Латвии. Артур вынужден зарабатывать в чужой стране, выступая в переходах.

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*признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга