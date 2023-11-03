SHOT: певица Алла Пугачева покинула Подмосковье и уехала в сторону Петербурга

Певица Алла Пугачева покинула Подмосковье и уехала в сторону Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, исполнительница хита «Арлекино» покинула замок в Грязи через задний двор. Там ее поджидал водитель авто. Машина вместе с певицей направилась в сторону северной столицы.

Напомним, что 2 ноября 2023 года Пугачева вернулась на территорию РФ через КПП в Псковской области.

Сама Пугачева никак не комментирует новость о своем возвращении.

Ранее мы писали о том, что общественники требуют задержать и допросить вернувшуюся в РФ Аллу Пугачеву. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что директор Аллы Пугачевой прокомментировала внезапный приезд певицы в РФ.