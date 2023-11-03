SHOT: общественники требуют задержать и допросить вернувшуюся в РФ Аллу Пугачеву

Общественники требуют задержать и допросить вернувшуюся в РФ Аллу Пугачеву. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, общественники обратились к председателю СК и министру МВД с просьбой о задержании певицы. Они требуют наказать Пугачеву по статье «Публичное оскорбление в Интернете» за ее гневные комментарии в адрес россиян. За слова о холопах и рабах артистке может грозить штраф до 10 тысяч рублей.

Кроме того, активисты указали на связь Аллы Борисовны с супругом. В недавнем прошлом артистка, защищая мужа, просила присвоить ей статус иноагента. В связи с этим общественники требуют допросить знаменитость на предмет ее участия в финансировании ВСУ.

Напомним, что исполнительница хита «Арлекино» 2 ноября 2023 года вернулась на территорию РФ через КПП в Псковской области. На данный момент она находится в подмосковном замке в деревне Грязь.

Ранее поэт Илья Резник радостно отреагировал на возвращение Пугачевой, назвав ее сестрой. Подробности смотрите в этой статье.