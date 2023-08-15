SHOT: отвергнутый поклонник угрожает попавшей в ДТП Ладе Дэнс убийством

Отвергнутый поклонник угрожает попавшей в ДТП Ладе Дэнс убийством. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источника, певица получает угрозы и со стороны хейтеров: ей звонят и пишут сообщения в соцсети.

К слову, Дэнс подтвердила подобную информацию. В беседе с журналистами она заявила, что, как только выйдет из больницы, обязательно разберется с преследователем. На данный момент ситуацию под контроль взял ее менеджер. Он пообещал «открутить все части тела» тем, кто приблизится к артистке не с цветами.

«Голова будет отвинчена у любого, независимо от гендера», — резюмировал представитель знаменитости.

Ранее мы писали о том, что Лада Дэнс перед последней операцией произнесла строчку из песни. Подробности смотрите в этой статье.

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