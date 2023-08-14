«Не надо»: Лада Дэнс перед последней операцией произнесла одну фразу

Певица Лада Дэнс перед последней операцией произнесла строчку из написанной два года назад песни. Ее привел директор артистки Сергей Пудовкин.

Певица сказала: «Это моя судьба, Лада, не надо бояться и грустить».

Эти слова содержатся в песне, которую написали Ким Брейтбург и Сергей Сашин. Дэнс планирует ее записать, как только здоровье восстановится.

«Так случилось, что пришло время для этой песни», - сказал Пудовкин сайту mk.ru и добавил, что эта композиция «достаточно откровенная», описывает судьбу и переживания.

Также директор певицы рассказал, что пока Дэнс нужна «мимическая тишина». Она не будет давать комментарии – сейчас важно стабилизировать состояние. Однако рано или поздно исполнительница обратится к поклонникам, заверил Пудовкин.

Пока что она будет проходить реабилитацию по специальной программе. Ранее мы писали об этом подробнее.