SHOT: Отара Кушанашвили перевели в одноместную палату онкоцентра имени Блохина

Журналиста Отара Кушанашвили перевели в одноместную палату онкоцентра имени Блохина. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, Отар продолжает лечение в отдельной палате. В скором времени состоится консилиум врачей, во время которого будет принято решение о проведении операции. Лечением журналиста занимается главный онколог Минздрава РФ.

Отмечается, что Отар находится в хорошем настроении. Несмотря на болевые ощущения, он не отказывается от общения с близкими и много читает.

Ранее певец Валерий Меладзе пожелал скорейшего выздоровления Отару Кушанашвили. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 54-летний журналист Отар Кушанашвили показал фото под капельницей из больницы.