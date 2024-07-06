«Скоро выпьем вместе!»: Валерий Меладзе обратился к Отару Кушанашвили

Певец Валерий Меладзе пожелал скорейшего выздоровления Отару Кушанашвили. Соответствующее обращение появилось в Telegram-канале «Каково?!».

Находящийся в больнице журналист Отар Кушанашвили выложил видеообращение Валерия Меладзе. Напомним, ранее Кушанашвили рассказывал, что певец помог ему материально, когда потребовалась операция.

В обращении Меладзе рассказал, что надеется на скорое выздоровление друга.

«Дорогой Отар, выздоравливай побыстрее! В тебе столько жизненной энергии, столько планов и надежд, что это наверняка даст свои позитивные плоды. Этот временный сбой, временный промежуток твоей жизни пройдет быстро и забудется», — заявил он.

Певец добавил, что после выздоровления обязательно встретится с журналистом.

«Я все еще позволяю себе пить и могу выпить немало. Буду пить за твое здоровье и, надеюсь, что скоро мы выпьем вместе», — рассказал Меладзе.

Ранее мы писали о том, что Отар Кушанашвили рассказал о своем новом желудке.