Полина Гагарина назвала враньем новости об отказе исполнять гимн России на матче. Об этом сообщает aif.ru.

29 февраля 2024 года Полина Гагарина выступила в вестибюле метро «Мичуринский проспект» в рамках проекта «Музыка в метро». Она презентовала новую песню «Нагадай» и анонсировала сольный концерт в Лужниках. После выступления артистка охотно пообщалась с прессой.

В Сети появились новости о том, что Полина отказалась исполнять гимн России перед матчем сборных РФ и Сербии. По данным СМИ, спортивное мероприятие совпало с датой проведения корпоратива. Заказчики пригрозили певице неустойками, если она не появится на торжестве. В беседе с журналистами Гагарина опровергла подобные сообщения и назвала их враньем.

«Я это не комментирую. Просто хочу сказать, что это полное вранье», — лаконично заявила артистка.

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