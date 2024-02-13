«Мы наказываем не меня, а моих детей»: суд отказался выпускать Елену Блиновскую из СИЗО

Мосгорсуд оставил блогершу Елену Блиновскую в СИЗО, отклонив ее ходатайство. Об этом сообщает Super.ru.

13 февраля Московский городской суд рассматривал апелляцию Елены Блиновской на меру пресечения. Напомним, блогершу отправили в СИЗО после выявленных нарушений содержания под домашним арестом.

Во время последнего слова перед оглашением результата рассмотрения жалобы Елена Блиновская заплакала. Она рассказала, что ее семья переживает не самые простые времена — дети болеют, а супруг спит по несколько часов в сутки, решая проблемы, связанные с уголовным делом.

«Сейчас дети начали болеть, и для меня, конечно, как для матери очень тяжёлый момент. Мы наказываем сейчас не меня, а моих детей несовершеннолетних. Одну секунду, сейчас, я водички глотну. Мой муж спит по 2−3 часа в сутки», — рассказала она.

Блиновская вновь заверила суд в том, что она будет полезна для следствия, если окажется вне следственного изолятора.

«Ваша честь, наказание на данный момент является чрезмерно строгим в данных сложившихся обстоятельствах», — заявила она.

В итоге суд отклонил апелляцию и оставил Блиновскую под стражей.

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