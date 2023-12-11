Жалующаяся на голод экс-супруга Ефремова просит у актера деньги на эвтаназию кошек

Бывшая жена Михаила Ефремова, актриса Ксения Качалина, обратилась с просьбой к актеру о финансовой помощи для проведения эвтаназии ее кошек. По словам экс-супруги, она сталкивается с проблемой из-за бесконтрольного размножения и постоянного голода питомцев. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Актриса рассказала, что ее питомцы постоянно рождают потомство, создавая трудности в уходе за ними. Она уточнила, что это уже четвертая беременность кошек за последнее время, и что из 18 котят она смогла оставить только двоих.

В связи с финансовыми проблемами Качалина обратилась за помощью к бывшему мужу, находящемуся в настоящее время в колонии за ДТП с летальным исходом. Она просит у Михаила средства для оплаты услуги по эвтаназии в ветеринарной клинике.

Напомним, что 52-летняя Ксения состояла в браке с Ефремовым около пяти лет. Развод произошел в начале 2000-х. В настоящее время она проживает в одиночестве в центре Москвы. СМИ неоднократно писали о том, что в ее жилище постоянный беспорядок и много хлама.

Ранее актер Иван Охлобыстин сообщил, что находящийся в колонии Михаил Ефремов «насквозь больной». Иван неоднократно говорил о том, что у находящегося в колонии Михаила плохое самочувствие. Однако, как выяснилось, на сегодняшний день его здоровье стало еще хуже. По мнению Охлобыстина, Ефремова пора выпускать на свободу, так как он «давно уже все осознал». Артист добавил, что он не перестает молиться за здоровье друга.