SHOT: «Останкино» пытается взыскать 9 млн с компании Николая Дроздова

«Останкино» пытается взыскать 9 млн рублей с телекомпании Николая Дроздова. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, телецентр подал в суд на компанию АСС-ТВ, совладельцем которой является Дроздов. Она занималась съемками и продвижением передач «В мире животных», «Очевидное-невероятное» до 2018 года. Теперь «Останкино» требует вернуть 9 млн долга по договору об оказании услуг, который накопился с 2017 по 2018 год. Сообщается, что Арбитражный суд Москвы вынес решение в пользу телецентра.

При этом, по информации источника, компания Дроздова уже давно не существует, ее счета заблокированы, и запущена процедура банкротства.

На данный момент Николай Дроздов никак не комментировал сообщение СМИ о долгах.

Ранее сообщалось, что Николая Дроздова выписали из больницы после курса противоопухолевой терапии. Подробности читайте в этой новости.

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