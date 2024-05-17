SHOT: Николая Дроздова выписали из больницы после курса противоопухолевой терапии

Николая Дроздова выписали из стационара после курса противоопухолевой терапии. Сейчас 86-летний телеведущий проводит большую часть времени в постели из-за слабости, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

SHOT утверждает, что телеведущий, у которого ранее диагностировали рак предстательной железы, обратился в стационар примерно неделю назад для планового лечения. Врачи его обследовали и провели цикл гормонотерапии, пишет издание.

По данным Telegram-канала, сейчас состояние телеведущего стабильно. Но из-за сопутствующих заболеваний сердца Дроздов себя плохо чувствует — большую часть времени ему необходимо соблюдать постельный режим.

Супруга Дроздова Татьяна Петровна рассказала, что они вместе уехали на дачу, где ее муж наслаждается свежим воздухом. Ведущий программы «В мире животных», несмотря на слабость, помогает по огороду. Дроздовы посадили клубнику, сливу, помидоры и перец. В свободное время они гуляют и заботятся не только о растениях, но и друг о друге.

Напомним, новости о том, что телеведущий болен раком, появились в октябре прошлого года. После он опроверг эту информацию, назвав "мерзавцами" журналистов, которые писали о его возможной болезни.