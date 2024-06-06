Опубликовано 06 июня 2024, 09:21
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Mash: в Москве врачи борются за жизнь 64-летнего сына Вячеслава Зайцева
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Врачи борются за жизнь 64-летнего сына модельера Вячеслава Зайцева. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации источника, у Егора Зайцева скопилась жидкость в брюшной полости и нарушена свертываемость крови. Также у него проблемы с легкими. На данный момент Егор находится в Москве в одной из клиник в тяжелом состоянии.
Отметим, что представители Егора не комментировали сообщения СМИ про его здоровье.
Напомним, что новость о госпитализации Зайцева на фоне анемии появилась 2 июня 2024 года. Подробности про состояние Егора читайте в этой новости.
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