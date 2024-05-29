SHOT: муж блогерши Елены Блиновской стал пулеметчиком

Муж блогерши Елены Блиновской стал пулеметчиком. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

29 мая 2024 года в Сети появилась новость о пропаже Алексея Блиновского. Сообщалось, что мужчина покинул воинскую часть в Донецке. По информации источника, он мог выехать за пределы региона из-за нахождения в статусе переоформления. Если раньше Алексей занимался сборкой БПЛА, то теперь он стал пулеметчиком. После прохождения дополнительного обучения мужа Елены отправят на линию боевого соприкосновения.

В СМИ есть и другая версия пропажи Алексея. По информации Telegram-канала Mash, муж Блиновской уехал из воинской части в Москву на следственные действия. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что долг блогера Елены Блиновской превысил 1 млрд рублей из-за пеней.