Mash: муж Блиновской уехал из воинской части в Москву на следственные действия

Муж Елены Блиновской уехал из воинской части в Москву на следственные действия. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

29 мая в Сети появилась новость о пропаже Алексея Блиновского, служившего в Донецке. По информации источника, мужа Елены вызвали на следственные действия в Москву. Он выехал в столицу в ночь с 26 мая на 27. Его собирались допросить после заседания по рассмотрению жалобы жены на арест.

Пока Алексей не доехал до Москвы. Следователи считают, что Блиновский мог скрыться.

Как утверждает источник, срок, на который командир отпустил Алексея, еще не истек. В части рассказывали, что у Блиновского не было нареканий за время службы.

Ранее сообщалось, что долг блогера Елены Блиновской превысил 1 млрд рублей из-за пеней. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что суд Москвы отклонил апелляционную жалобу Блиновской и оставил ее в СИЗО.