SHOT: муж блогерши Елены Блиновской покинул воинскую часть в Донецке

Муж блогерши Елены Блиновской покинул воинскую часть в Донецке. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, Алексей Блиновский покинул воинскую часть, и сейчас его местоположение неизвестно.

«Он больше не служит у нас», — заявил инсайдер.

Напомним, что в марте 2024 года Алексей отправился на военную службу по контракту. Этот факт был использован в суде для изменения меры пресечения Елены. Однако блогершу оставили в СИЗО.

Алексей был в составе Донецкого корпуса и участвовал в работе со снабжением БПЛА.

Ранее сообщалось, что долг блогера Елены Блиновской превысил 1 млрд рублей из-за пеней. Подробности читайте в этой новости.

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