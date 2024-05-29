Брал деньги в долг и не отдавал: сына заслуженного артиста РФ Литвинова обвинили в мошенничестве

Молодого актера Арсения Литвинова, сына заслуженного артиста РФ Владимира Литвинова, обвинили в мошенничестве коллеги. Как сообщил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, предварительно, от действий знаменитости пострадали девять человек.

Один из приятелей Арсения, у которого он брал деньги в долг и не отдавал, рассказал, что познакомился с Литвиновым-младшим на светском мероприятии, после чего они начали общаться. Однако через какое-то время молодой актер стал просить взаймы. При этом причины у него всегда были разные. Так, он, по его словам, хотел развивать цветочный магазин, потом у него попала в больницу жена, затем его кинули поставщики.

В результате актер взял в долг 890 тысяч рублей, но деньги брал под расписки с процентами и обещал вернуть уже миллион рублей. Арсений даже оформил дарственную на квартиру на друга для подтверждения своей состоятельности. Но позже выяснилось, что недвижимость ему не принадлежит.

Выяснилось, что деньги Литвинов-младший занимал и у других коллег. Все они шли ему навстречу из уважения к знаменитому отцу. Теперь они готовят коллективное обращение в полицию.

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