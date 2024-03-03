«Без меня не привыкайте»: Орбакайте обратилась к фанатам на фоне отмены концертов

3 марта в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге пройдет концерт певицы Кристины Орбакайте. Накануне выступления дочь Аллы Пугачевой пообщалась с фанатами и раздала им автографы.

Кристина приехала в Северную столицу в молочном брючном костюме. Звезда заколола волосы в хвост, а губы накрасила красной помадой.

«Без меня не привыкайте и помните: я Кристина Орбакайте. Все вас люблю. Всем спасибо за поддержку. Спасибо за ваши улыбки и весеннее настроение», — приводит слова 52-летней певицы Russian Fox.

В Москве заслуженная артистка России выступит с концертом 5 марта.

В конце февраля исполнительница прилетела в Россию из США, где она проживает с мужем и дочерью. 3 марта Орбакайте должна выступать в концертном зале «Октябрьский», который вмещает 3727 человек. Билеты на ее концерт стоят от 1,5 до 8 тыс. рублей.

Орбакайте давно живет на две страны. В начале года она столкнулась с отменой концертов в России: певицу упрекали в том, что она зарабатывает в РФ, а живет в США.

Ранее гастроли Орбакайте отменили в Братске, Иркутске, Улан-Удэ, Красноярске, Новосибирске. При этом артистка получила часть гонорара за несостоявшиеся концерты.