«Таких просто не бывает!»: Агата Муцениеце устроила роскошный праздник в честь дня рождения дочери

В семье актрисы Агаты Муцениеце праздник — ее дочери Мии исполнилось восемь лет. По этому поводу звезда публично поздравила дочь и устроила роскошный праздник для нее и ее друзей. Об этом пишет Super.ru.

Агата Муцениеце поделилась в соцсети фото с дочерью и трогательно обратилась к Мии.

«Говорят, когда Бог дарит женщине девочку, он хочет сделать ей комплимент! Ну если такой комплимент сделал мне Бог, то я даже не знаю, чем я заслужила! Ты вообще какая-то неземная! Умная, талантливая, красивая, добрая, честная. Да таких просто не бывает!» — подписала пост с фото знаменитость.

Актриса пообещала дочери, что всегда будет рядом и для нее очень важно, чтобы Мия была счастлива.

«Сегодня мы будем веселиться в твою честь, а я смотреть, как ты улыбаешься, и понимать, что я живу для того, чтобы ты улыбалась! Мой смысл всего, мое сердечко, моя любовь! Я буду твоими крыльями!» — написала Агата Муцениеце.

Также артистка устроила для дочери и ее друзей вечеринку по мотивам фэнтези Джеймса Кэмерона «Аватар» с участием аниматоров в тематических костюмах, а также с конкурсами и пышным застольем. Примечательно, что Агата Муцениеце и ее дочь Мия надели одинаковые яркие платья и кеды, сделали одинаковые прически и макияж.

Напомним, Агата Муцениеце воспитывает двоих детей от брака с Павлом Прилучным — 11-летнего Тимофея и 8-летнюю Мию.

Ранее сообщалось о том, что Агата Муцениеце оценила игру Никиты Кологривого в кино и подчеркнула, что ей нравится открытая позиция коллеги.