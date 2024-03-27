Певицу Аллу Пугачеву собираются признать иноагентом

Виталий Бородин заявил, что началась процедура признания Аллы Пугачевой иноагентом. Об этом глава ФПБК сообщил в Telegram-канале.

Виталий получил ответ из Генеральной прокуратуры РФ на его обращение, согласно которому началась процедура признания Пугачевой иноагентом. Прокуратура просит Министерство Юстиции РФ присвоить ей данный статус.

Бородин выразил надежду на то, что «контролирующие органы доведут дело до конца».

На данный момент Пугачева никак не реагировала на заявление Бородина.

Ранее Аллу Пугачеву уличили в презрении к россиянам после теракта в «Крокусе». Россияне отметили, что певица проигнорировала трагедию, произошедшую в подмосковном Красногорске. Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось о том, что друг Аллы Пугачевой передал ее ответ на обвинения в предательстве.