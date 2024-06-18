SHOT: из виллы Ротару в Крыму за 2 млрд хотят сделать госпиталь для бойцов СВО

Из виллы Софии Ротару в Крыму за 2 млрд рублей хотят сделать госпиталь и санаторий для участников СВО. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Разговоры о национализации виллы Ротару в Крыму идут с начала СВО. Сперва из недвижимости хотели сделать ЗАГС, однако теперь «Ветераны России» выступили с новым предложением. Они направили обращение генпрокурору Игорю Краснову, чтобы ведомство вышло в суд с иском об изъятии виллы. Активисты убеждены, что певица приобрела здание незаконно. По их мнению, недвижимость подойдет для размещения госпиталя и санатория для реабилитации бойцов СВО.

Отметим, что ни певица, ни ее сын не комментируют судьбу виллы в Крыму.

Ранее сайт «Страсти» рассказал, как живет София Ротару после начала СВО. Подробности читайте в этом материале.

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