«Мне и вправду везло, только этого мало»: как живет София Ротару после начала СВО
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Родившись на Украине, София Ротару на протяжении нескольких десятилетий активно и успешно строила карьеру в России. После начала СВО зарабатывавшая миллионы на концертах в российских городах певица вернулась на Украину и резко пропала из поля зрения средств массовой информации.
О том, что происходит сейчас с Ротару и как изменилась ее жизнь за последние годы — в материале сайта «Страсти».
Творческий путь Софии Ротару
София Ротару родилась 7 августа 1947 года в селе Маршинцы Черновицкой области Украинской Советской Социалистической Республики в семье, далекой от творчества. С самого детства певица увлекалась музыкой: она играла на баяне, пела в хоре и выступала на местных концертах. Также Ротару участвовала в музыкальных конкурсах и становилась лауреатом республиканских фестивалей. В 1964 году она обрела широкую известность благодаря концерту в Кремлевском дворце съездов. В 1968 году артистка вышла на мировой уровень, выиграв IX Всемирный фестиваль творческой молодежи в Болгарии.
В 1971 году певица стала солисткой эстрадного ансамбля «Червона рута». Через два года Ротару выиграла в конкурсе «Золотой Орфей» и впервые стала лауреатом «Песни года». В 1973 году ансамбль распался, и в творчестве артистки начался новый этап, связанный с сотрудничеством с Владимиром Матецким. Композитор написал для нее песни в стиле поп-рок и европоп. «Луна-Луна», «Было, но прошло», «Только этого мало» и «Лаванда» быстро полюбились публике и стали народными хитами.
В начале нулевых Ротару 12 раз становилась лауреатом премии «Золотой граммофон». В этот период между Софией и Аллой Пугачевой началась негласная вражда за звание главной вокалистки страны. Противостояние звезд усилилось после того, как муж Пугачевой отдал Ротару главную роль в фильме «Душа».
«Алла Борисовна такого выпада благоверному простить не смогла: отношения супругов окончательно испортились, и пара распалась. Участие в этой интриге Софии Михайловны Пугачеву задело, хоть она и не подала виду», — говорил продюсер Сергей Лавров Kp.ru.
По словам продюсера Алины Красновой, Ротару всегда поднимала гонорар, если узнавала, что Пугачева участвует с ней в одном концерте.
«К примеру, за участие в музыкальном фестивале в Баку Пугачева в свое время получила полмиллиона долларов. Ротару узнала об этом уже постфактум и страшно гневалась, поскольку ей заплатили в два раза меньше», — сообщила продюсер Kp.ru.
В 2006 году на сцене «Новой волны» состоялось примирение двух звезд эстрады. Тогда Ротару и Пугачева исполнили песню группы «Тату» «Нас не догонят».
В 2013 году певица выпустила альбом «Время любить».
В 2017 году на фестивале «Жара» прошел юбилейный вечер Ротару, которая представила новый трек «Азербайджан».
В 2019 году у певицы состоялся большой тур не только по России, но и за рубежом. Несмотря на возраст, 72-летняя Ротару продолжала творческую деятельность. В 2020 году у нее вышла песня «Сердце размером с Солнце», а в 2021 году — «Ледяные дожди» и «Нужны друг другу».
В начале 2022 года Ротару выпустила трек «Зимняя ночь», которая стала последней в ее творческой биографии. В феврале 2022 года певица написала пост, осуждающий СВО, и приостановила музыкальную карьеру.
Личная жизнь Софии Ротару
В жизни Софии Ротару был один брак с Анатолием Евдокименко, который руководил ансамблем «Червона рута». В 1968 году певица вышла замуж за Евдокименко и отправилась с ним в Новосибирск, где он проходил студенческую практику. Через два года Ротару родила сына Руслана.
В 2002 году Евдокименко умер от инсульта. Певица тяжело переживала смерть мужа, отказавшись на время от музыки и выступлений. После трагедии Ротару посвятила себя воспитанию сына. Артистке приписывали романы с поэтом Владимиром Ивасюком и певцом Василием Богатыревым. Сама Ротару отрицает подобные слухи. По словам знаменитости, Евдокименко был единственным возлюбленным в ее жизни.
«Толик для меня был всем — и режиссером, и другом, и продюсером… Когда он ушел из жизни, я уже думала, что без Толика не справлюсь, потому что иметь рядом такого друга, такого мужа — это большая редкость. Я полгода ходила на кладбище. А однажды сказала моему сыну Руслану: «Всё, я на сцену больше не выйду. Это не передать словами. Это очень страшно», — говорила Ротару sobesednik.ru.
Жизнь после начала СВО
Более полугода после начала СВО Ротару не давала комментариев и лишь в августе 2022 года публично поддержала ВСУ, тем самым разорвав все связи с Россией. Тогда же певица призналась, что находится на Украине, но продюсер Леонид Дзюник поспешил опровергнуть эту информацию.
«Она уехала, живет в Америке, но продолжает оставаться гражданкой Украины», поделился Дзюник в интервью Blitz+.
В декабре минувшего года сообщалось, что Ротару увезла из Украины своего внука Анатолия Евдокименко, который теперь проживает в США за ее счет. Артистка отдала большую сумму денег за то, чтобы ее внук не был мобилизован в ряды ВСУ и смог покинуть Украину.
В мае 2024-го Kp.ru раскрыл местонахождение Ротару: певица вместе с семьей скрывается в своем особняке в пригороде Киева. При этом каких-либо выступлений даже на территории Украины народная артистка СССР все равно не дает.
Другой проблемой, с которой Ротару столкнулась после начала СВО, стала потенциальная национализация ее имущества в Крыму. Так, общественная организация «Ветераны России» еще весной минувшего года обратилась с запросом в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет РФ с просьбой принять меры для конфискации недвижимости артистки. В частности, под национализацию может попасть отель звезды «Вилла София» в Ялте. По данным Telegram-канала Mash, в Крыму уже начали собирать доказательства того, что Ротару перечисляла деньги Вооруженным силам Украины.
Проблемы со здоровьем
София Ротару давно не выступала с концертами. Артистка находится на пенсии, но официально не завершала свою карьеру. Отсутствие выступлений у звезды во многом связано с состоянием ее здоровья: на протяжении последних нескольких лет в СМИ активно ходят слухи о серьезной болезни знаменитости.
Так, весной 2021 года исполнительницу экстренно госпитализировали в московскую клинику. Что именно произошло со звездой — непонятно. Однако уже тогда поклонники начали обращать внимание на странную «тряску» Ротару во время и после концертов. Кто-то предположил, что певица страдает от болезни Паркинсона. Другие же полагали, что дела могут обстоять еще хуже, просто знаменитость «бережет» людей от неприятной информации.
Концертный директор певицы Сергей Лавров, в свою очередь, тогда признавался, что странное поведение Ротару на публике связано с ее волнением — давление поднимается, от этого, вероятно, и случается «тряска».
Летом 2023 года артистка вновь обратилась за помощью врачей, но уже в Германии. «Пропавшая» звезда на фоне слухов о тяжелой болезни отправилась на консультацию в одну из немецких клиник. По какому именно вопросу исполнительница общалась с медиками — по-прежнему неизвестно. Однако, как и прежде, обеспокоенных фанатов поспешил успокоить Лавров.
«Переживать не стоит: у нее всё нормально со здоровьем. В Германию она выезжает ежегодно, делает процедуры для профилактики. София Михайловна в прекрасной форме», — рассказал mk.ru представитель певицы.
Мужчина также отметил, что Ротару все еще активно приглашают на корпоративы, предлагая гонорары от 7 млн рублей. Но, по словам Лаврова, артистка отказывается, несмотря ни на что.
Пластика
Несмотря на свой далеко не самый юный возраст, Ротару продолжает удивлять поклонников моложавой внешностью. Сохранять красоту и гармонизацию внешности 76-летней певице удается благодаря постоянному косметологическому уходу и пластическим операциям, результат которых в разговоре со «Страстями» оценила хирург Любовь Гауэр.
«В свои 76 лет София Ротару выглядит просто замечательно! Наверняка многие женщины мечтают о такой внешности, и тем более, когда уже близки к 80-ти. Видно, что у певицы присутствует постоянный косметологический уход, но и, конечно, без пластической хирургии для сохранения красоты и гармонизации внешности тут уже точно не обойтись», — заявила медик.
По словам специалиста, знаменитость делала эндоскопическую подтяжку лица, вследствие чего ее брови «приподнялись и перестали утяжелять взляд». При этом, как считает Гауэр, одним только эндоскопическим лифтингом омоложение этой зоны не ограничилось.
«Верхнее веко достаточно сильно нависало, а сейчас оно открытое, что свидетельствует о верхней блефаропластике. Ещё момент, который можно отметить, это А-деформация, которая особенно заметна в медиальных углах глаз. Данное явление — признак возрастного века, которое со временем теряет объем, и в результате появляется подобное западение. Часто А-деформацию корректируют липофилингом либо во время выполнения верхней блефаропластики перераспределением грыжевых мешков. Нижнее веко довольно плавное, без избытка кожи и жировых пакетов. Это говорит о нижней классической блефаропластике, учитывая возраст, скорее всего, с миопексией», — поделилась пластический хирург.
Кроме того, врач подчеркнула, что овал лица Ротару очерченный и подтянутый, отсутствуют как брыли и сильно выраженные носогубные складки, так и явный птоз средней трети. Она уточнила, что такой эффект достигается при фейслифтинге. Хирург также допустила, что исполнительница неоднократно делала подтяжку лица.
Чем закончилось противостояние Ротару и Пугачевой: мнение продюсера
Продюсер Сергей Дворцов считает, что Алла Пугачева и София Ротару — талантливые певицы и две примы эстрады. Когда артистки появлялись на одном мероприятии, то между ними была конкуренция за эфирное время. Вот почему Пугачева нередко ставила ультиматум организаторам: либо она, либо Ротару.
«Начнем с того, что София Ротару и Алла Пугачева — две примы. Одна прима нашего шоу-бизнеса, другая — украинского. Когда они появлялись на одном мероприятии, то была колоссальная конкуренция в гонорарах и эфирном времени: каждая тянула одеяло на себя. У них всегда были терки. В последнее время ни один федеральный канал не приглашал в одну программу Ротару и Пугачеву, потому что знали, чем дело закончится», — высказался продюсер.
Дворцов считает, что Пугачева была более востребована, чем Ротару. Вот почему гонорар Софии был в два раза меньше.
«Большим спросом пользовалась Алла Пугачева, она — Примадонна нашей эстрады. Она соглашалась выступать за 20 млн рублей, а Ротару спокойно могла появиться на мероприятии за 10−12 млн», — сообщил Дворцов.
При этом Ротару являлась желанным артистом на новогодних концертах, особенно в последние годы карьеры. Более того, Сергей считает, что когда-то она была успешнее Пугачевой.
«Считаю, что были времена, когда она затмевала Пугачеву. И, конечно, Алла Борисовна злилась. Ходили слухи, что она ставила ультиматум: либо она, либо Ротару. Каждый бьется за место под солнцем», — резюмировал продюсер.