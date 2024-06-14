«Мне и вправду везло, только этого мало»: как живет София Ротару после начала СВО

Родившись на Украине, София Ротару на протяжении нескольких десятилетий активно и успешно строила карьеру в России. После начала СВО зарабатывавшая миллионы на концертах в российских городах певица вернулась на Украину и резко пропала из поля зрения средств массовой информации.

О том, что происходит сейчас с Ротару и как изменилась ее жизнь за последние годы — в материале сайта «Страсти».

Творческий путь Софии Ротару

София Ротару родилась 7 августа 1947 года в селе Маршинцы Черновицкой области Украинской Советской Социалистической Республики в семье, далекой от творчества. С самого детства певица увлекалась музыкой: она играла на баяне, пела в хоре и выступала на местных концертах. Также Ротару участвовала в музыкальных конкурсах и становилась лауреатом республиканских фестивалей. В 1964 году она обрела широкую известность благодаря концерту в Кремлевском дворце съездов. В 1968 году артистка вышла на мировой уровень, выиграв IX Всемирный фестиваль творческой молодежи в Болгарии.

В 1971 году певица стала солисткой эстрадного ансамбля «Червона рута». Через два года Ротару выиграла в конкурсе «Золотой Орфей» и впервые стала лауреатом «Песни года». В 1973 году ансамбль распался, и в творчестве артистки начался новый этап, связанный с сотрудничеством с Владимиром Матецким. Композитор написал для нее песни в стиле поп-рок и европоп. «Луна-Луна», «Было, но прошло», «Только этого мало» и «Лаванда» быстро полюбились публике и стали народными хитами.

В начале нулевых Ротару 12 раз становилась лауреатом премии «Золотой граммофон». В этот период между Софией и Аллой Пугачевой началась негласная вражда за звание главной вокалистки страны. Противостояние звезд усилилось после того, как муж Пугачевой отдал Ротару главную роль в фильме «Душа».

«Алла Борисовна такого выпада благоверному простить не смогла: отношения супругов окончательно испортились, и пара распалась. Участие в этой интриге Софии Михайловны Пугачеву задело, хоть она и не подала виду», — говорил продюсер Сергей Лавров Kp.ru.

По словам продюсера Алины Красновой, Ротару всегда поднимала гонорар, если узнавала, что Пугачева участвует с ней в одном концерте.

«К примеру, за участие в музыкальном фестивале в Баку Пугачева в свое время получила полмиллиона долларов. Ротару узнала об этом уже постфактум и страшно гневалась, поскольку ей заплатили в два раза меньше», — сообщила продюсер Kp.ru.

В 2006 году на сцене «Новой волны» состоялось примирение двух звезд эстрады. Тогда Ротару и Пугачева исполнили песню группы «Тату» «Нас не догонят».

В 2013 году певица выпустила альбом «Время любить».

В 2017 году на фестивале «Жара» прошел юбилейный вечер Ротару, которая представила новый трек «Азербайджан».

В 2019 году у певицы состоялся большой тур не только по России, но и за рубежом. Несмотря на возраст, 72-летняя Ротару продолжала творческую деятельность. В 2020 году у нее вышла песня «Сердце размером с Солнце», а в 2021 году — «Ледяные дожди» и «Нужны друг другу».

В начале 2022 года Ротару выпустила трек «Зимняя ночь», которая стала последней в ее творческой биографии. В феврале 2022 года певица написала пост, осуждающий СВО, и приостановила музыкальную карьеру.