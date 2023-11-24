SHOT: экс-жених Волочковой обманул бизнесмена на 250 тысяч рублей.

Бывший жених балерины Анастасии Волочковой Дмитрий Дюран обманул бизнесмена из Курска на 250 тысяч рублей. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, предприниматель решил вложиться в развитие сети кондитерских изделий Дюрана, перечислив ему крупную денежную сумму. Мужчина рассчитывал получить проценты от денег, однако вскоре осознал, что был втянут в мошенническую схему.

В настоящий момент неизвестно, обратился ли обманутый вкладчик за помощью в полицию.

Ранее на Дмитрия Дюрана написали два новых заявления в полицию. Жертвами мошеннических схем бывшего жениха Волочковой оказались фермер из Орловской области и девушка-ученый из Башкортостана.

В октябре выяснилось, что Дюран находится в нижегородском СИЗО. Его задержали по делу о крупном мошенничестве.