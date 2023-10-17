Бывший возлюбленный Волочковой нашелся в СИЗО

Бывшего возлюбленного Анастасии Волочковой поместили в СИЗО Нижнего Новгорода, об этом сообщает NewsNN.

О том, что Дмитрия Дюрана отправили в СИЗО, журналистам рассказали в ГУ МВД России по региону. Напомним, предпринимателя подозревают в мошенничестве. По версии следствия, Дюран руководил кредитно-потребительским кооперативом и, предположительно, под видом заключения с гражданами договоров передачи личных сбережений, похищал средства.

После того, как бизнесмены соглашались вложиться в бизнес-стратегию Дюрана, он пропадал вместе с деньгами.

Напомним, Дмитрий Дюран и Анастасия Волочкова познакомились в конце 2022 года. Мужчину балерина описывала как кондитера, похожего на Николая II. Перед Новым годом Волочкова даже планировала сыграть с ним свадьбу в Лапландии, но в итоге возлюбленные расстались.

Ранее мы писали о том, что Анастасия Волочкова отказалась поддерживать пойманного на измене Никиту Джигурду.