«Развел» на 600 тысяч: на экс-бойфренда Волочковой написали два новых заявления в полицию

В деле о мошенничестве бывшего жениха Волочковой Дмитрия Дюрана вновь появились новые пострадавшие. Речь идет о фермере из Орловской области и девушке-ученом из Башкортостана.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, владелец аграрного предприятия из Орловской области вложился в апреле этого года в кондитерскую компанию Дюрана. Он отдал экс-бойфренду Волочковой 500 тысяч рублей под 5% годовых. Бывший балерины пообещал вернуть все через год, но вскоре пропал и перестал выходить на связь.

Еще одна жертва Дюрана — 24-летняя девушка из Башкортостана, которая сейчас работает в Федеральном исследовательском центре проблем химической физики и медицинской химии РАН в Подмосковье. Она отдала мошеннику 100 тысяч рублей под 5% годовых. Но ее постигла та же участь, что и других жертв звёздного кондитера.

Ранее мы писали, что предпринимателя проверяют на возможные связи с одним из кредитных кооперативов, который также обманул нескольких инвесторов.

Напомним, на данный момент Дюран находится в одном из СИЗО Нижнего Новгорода. По версии следствия, мужчина в 2022-2023 годах собирал деньги для развития кондитерской фирмы. Инвесторам он обещал ежемесячно выплачивать 7-8% от вложенной суммы. Однако, по их словам, первые пару месяцев он действительно перечислял проценты, а после пропадал. Суммарно ему передали более чем 100 млн рублей.