SHOT: экс-участник «Ласкового мая» Сергей Серков обвинил Андрея Разина в буллинге

Экс-участник «Ласкового мая» Сергей Серков обвинил Андрея Разина в буллинге и угрозах. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В 2007 году продюсер пригласил Серкова в состав «Ласкового мая». Однако спустя несколько лет Разин стал публично оскорблять музыканта. Более того, он заявил, что Сергей никогда в группе не числился по документам. По словам Серкова, продюсер обзванивал концертные площадки с требованием отменить певца, а в случае невыполнения — угрожал судом.

Знакомые неоднократно советовали Сергею обратиться в суд, однако тот отказывается. Артист и продюсер и так погрязли в разбирательствах за творческое наследие «Ласкового мая».

На данный момент Разин не комментировал выдвинутые обвинения Серкова.

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