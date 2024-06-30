«Все окровавлено было»: Юрий Шатунов избивал себя из-за судов с Разиным

23 июня 2022 года остановилось сердце кумира миллионов россиян — Юрия Шатунова. Артист скончался в возрасте 48 лет от острой сердечной недостаточности. В последние годы жизни он судился с продюсером «Ласкового мая» Андреем Разиным из-за прав на песни группы. Журналист Денис Сорокин признался, что певец наносил себе увечья от злости по поводу разбирательств.

Юрий все-таки выиграл суд на исполнение песен, которые сделали его большой звездой. Но, как пояснил Сорокин, разбирательства психологически вымотали артиста и впоследствии серьезно сказались на здоровье.

Шатунов переживал настолько сильно, что даже наносил себе увечья, утверждает журналист. Однажды он начал бить кулаками об стену и разбил их в кровь.

Сорокин вспомнил, как Шатунов сидел в гримерке, а директор Аркадий Кудряшов сказал ему, что суд перенесли на несколько недель позже. Это вывело музыканта из себя.

«И Юра просто выходил из себя, и он однажды просто взял рукой, кулаком, со всей силы в стену! Понимаете, у него все здесь окровавлено было. Он вот так эмоционально относился к этим судам», — рассказал Сорокин в эфире программы «Основано на реальных событиях» на НТВ.

Кудряшов пытался объяснить исполнителю хита «Белые розы», что злостью он ничего не добьется, а сделает только хуже себе самому. Но певец не мог справиться с эмоциями. И нервные потрясения не могли не сказаться на его самочувствии.

Ранее переехавший в США продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин ответил на обвинения в выступлениях под «фанеру» Юрия Шатунова.