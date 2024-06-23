Музыкант Серков раскрыл, о чем писал Юрий Шатунов в последних сообщениях

23 июня исполнилось два года со дня смерти артиста Юрия Шатунова. Экс-солист группы «Ласковый май» был любимцем миллионов, и никто не мог подумать, что его сердце остановится так рано. Участник «золотого состава» коллектива Сергей Серков рассказал о последних сообщениях исполнителя хита «Белые розы».

Серков не стал раскрывать мечты Шатунова в последние месяцы жизни, поскольку это личная информация. Однако он рассказал о творческих планах артиста: исполнитель перезаписал песню «Глупые снежинки» с новой аранжировкой и пару хитов «Ласкового мая». Серков послушал их и отметил, что получилось «очень круто».

В планах Шатунова был проект, связанный с игрой на гармони. Также артист собирался больше выступать: он хотел отправиться в тур по Германии и Белоруссии, но его целям не суждено было сбыться.

За несколько дней до смерти Серков общался с певцом по телефону. Товарищи планировали встретиться лично и обо всем поговорить вживую.

«Буквально за несколько часов до трагедии Юра писал мне сообщения в одном из мессенджеров, — рассказал он NEWS.ru. — Он жаловался на усталость из-за большого количества концертов».

Артист умер два года вследствие острой сердечной недостаточности. Ему было 48 лет.

Ранее вдова бывшего солиста группы «Ласковый май» Светлана сделала откровенное признание в годовщину его смерти.