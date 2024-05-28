SHOT: экс-гитаристу «Короля и шута» Александру Леонтьеву грозит уголовное дело

Экс-гитаристу «Короля и шута» Александру Леонтьеву грозит уголовное дело. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, музыкант предоставил авиакомпании поддельные справки, чтобы вернуть деньги за билеты. Александр хотел вместе с женой отдохнуть в Турции и приобрел билеты за 35 тысяч рублей. Супруги не смогли улететь и заполнили заявление на возврат денег, прикрепив фейковые справки. После проверки документов сотрудники авиакомпании обратились в полицию с требованием привлечь Леонтьева к ответственности.

На данный момент артист не комментировал произошедшую ситуацию.

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