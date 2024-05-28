Блогера Mellstroy повторно объявили в розыск из-за уклонения от службы в армии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Скандально-известный блогер Mellstroy (Андрей Бурим) снова оказался в базе данных розыска МВД. Предположительно, блогер попал в список из-за уклонения от службы в армии, в розыск его объявили в Беларуси, затем данные передали правоохранителям из России, где предположительно последнее время проживал Бурим.

Однако, как стало известно журналистам, Mellstroy успел уехать в Дубай.

Напомним, 29 марта 2024 года сообщалось о том, что в России и Беларуси прекратили розыск блогера. Это произошло после заявления Mellstroy о помощи детским домам — тогда он подарил спортивную одежду 500 учреждениям на родине.

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