SHOT: блогеру Насте Ивлеевой могут закрыть выезд за границу из-за долга перед ФНС

Блогеру Насте Ивлеевой могут закрыть выезд за границу из-за долга перед ФНС. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, Ивлеева не смогла погасить долг за полтора месяца. В начале мая 2024 года ее предупредили о блокировке счетов и запрете на выезд из страны. Кроме того, за это время блогера дважды штрафовали за уклонение от уплаты налогов, однако она так и не выплатила обозначенную сумму.

Несмотря на долги, Настя продолжает предпринимательскую деятельность. 6 июня состоялось открытие ее азиатского ресторана.

На данный момент Ивлеева не комментировала новости о проблемах с налоговой.

Ранее на блогера Настю Ивлееву заявили в ФАС за слоган ее нового ресторана Nudles. Подробности читайте в этой новости.

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