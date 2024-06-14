«Выходите, давайте драться!»: Оксана Самойлова не выдержала хейта в адрес дочери

Оксана Самойлова воспитывает четверых детей и успевает вести личный блог. Модель всегда отличалась сильной выдержкой и спокойно реагировала на причуды мужа, рэпера Джигана. Старшая дочь звезд Ариела занимается творчеством. Недавно она выпустила новый трек, который знаменитость анонсировала в социальных сетях. Песня понравилась не всем, что очень разозлило Оксану.

21 июня выходит новый трек 12-летней Ариелы. Его отрывок Самойлова включила во время общения с подписчиками.

Творчество дочери Джигана и Оксаны впечатлило не всех. Некоторые подписчики раскритиковали музыку и исполнение девочки.

На это мама Ариелы отреагировала очень эмоционально. Она даже предложила хейтерам подраться.

«Когда начинают трогать моих детей, я хочу сказать: „Выходите, давайте драться!“, я просто хочу драться с этими людьми. Если бы я их встретила на улице, была бы драка», — сказала звезда.

Джиган и Самойлова воспитывают четверых детей — 13-летнюю Ариелу, девятилетнюю Лею, семилетнюю Майю и четырехлетнего Давида.

Ранее Оксана Самойлова рассказала, что Джиган изначально был против съемок в реалити-шоу «Выжить в Дубае». Ей пришлось поставить его перед фактом.