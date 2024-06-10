Mash: на блогера Настю Ивлееву заявили в ФАС за слоган ее нового ресторана Nudles

На Настю Ивлееву заявили в Федеральную антимонопольную службу за слоган ее нового ресторана Nudles. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

7 июня в Москве состоялось торжественное открытие лапшичной Ивлеевой. Заведение имеет провокационный слоган «Suck it». Надпись присутствует на всех флаерах ресторана и внутри самой лапшичной. На открытии шеф-повар объяснил значение фразы. По его словам, азиатские макароны нужно «втягивать», а затем запивать бульоном. Шеф-повар заявил, что только так правильно есть лапшу.

Лингвисты обратили внимание на то, что в английском языке есть выражение «suck in», означающее «втягивать», а вот «suck it» имеет другое значение. Также название ресторана Насти близко к слову «Nudes» — «голые».

Общественники из «Сорок сороков» потребовали запретить провокационную рекламу Ивлеевой.

На данный момент ни блогерша, ни ее представители не комментировали новый скандал.

Ранее блогерша Настя Ивлеева высказалась про завершение карьеры после «голой» вечеринки. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что в Красноярске Басте пришлось идти пешком по мосту после ссоры с гаишником.