Налоговая предоставила 28 томов возражений на иск блогера Елены Блиновской. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника, Елена оспаривает решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. В Арбитражном суде налоговая инспекция предоставила 28 томов возражений на иск блогера.

В зале суда интересы ИФНС представляли 5 юристов, от Блиновской был только 1 адвокат. Представитель Елены отказался комментировать подробности дела. Вместо этого он уточнил, что не согласен с выводами оппонентов.

«Мы изучим эти документы и подготовим свои доводы к следующему заседанию», — резюмировал адвокат.

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