SHOT: Арбитражный суд отказался признать банкротом компанию Алексея Блиновского

Арбитражный суд отказался признать банкротом компанию Алексея Блиновского. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В апреле 2024 года в Арбитражный суд было передано заявление от налоговой о признании банкротом компании «Подари мечту», которой владеет Алексей. Примечательно, что фирма находится в стадии ликвидации. Чтобы пройти процедуру банкротства, Блиновский должен был оплатить судебные расходы в размере 250 тысяч рублей. Алексею не хватило денег на покрытие расходов, поэтому суд прекратил рассмотрение дела.

Ранее сообщалось, что семья Елены Блиновской продает находящуюся под арестом квартиру за 69 млн. Еще одну недвижимость с дизайнерским ремонтом родственники Елены решили сдавать за 250 тыс. рублей в месяц. Подробности читайте в этой новости.

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