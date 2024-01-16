SHOT: Анастасия Волочкова будет подавать заявление в полицию из-за слитого видео

Анастасия Волочкова будет подавать заявление в полицию из-за слитого видео. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В Сети появилось провокационное видео с участием Анастасии Волочковой и Никиты Джигурды. Еще недавно балерина была убеждена, что именно актер слил архивный ролик. Однако, как выяснилось, теперь Анастасия подозревает другого человека.

Адвокат Волочковой заявил, что ролик выложил ее знакомый, проживающий в Прибалтике. Балерина убеждена, что этот человек ей мстит, вот почему он слил видео без ее согласия. В ближайшее время Анастасия подаст заявление на знакомого.

«Человек, находящийся в Прибалтике, нарушил право на частную жизнь. То есть он без согласия Анастасии осуществил видеозапись, без согласия выложил ролик в Сеть», — заявил адвокат Роман Попов.

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