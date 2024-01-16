Марина Анисина отреагировала на провокационное видео с участием Джигурды и Волочковой

Марина Анисина решила поддержать мужа Никиту Джигурду после скандала с Анастасией Волочковой. Об этом сообщает издание StarHit.

В Сети появилось провокационное видео с участием актера и балерины. На нем знаменитости запечатлены нетрезвыми и целующимися. Кроме того, во время съемки Никита стянул штаны с Волочковой. Анастасия убеждена, что именно Джигурда слил видео в Сеть. Вот почему балерина обрушила на него шквал критики. Фигуристка Марина Анисина решила поддержать мужа в конфликтной ситуации.

В личном блоге фигуристка поделилась семейным роликом. Марина трогательно подписала публикацию, заявив, что ей «всегда так хорошо с любимым мужем».

«Как солнце, воздух и вода, любимый нужен», — высказалась супруга Никиты.

Ранее Никита Джигурда назвал виновного в скандале с Анастасией Волочковой. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что Ксения Бородина пожалела Волочкову после скандального видео с Джигурдой.