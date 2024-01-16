Балерина Анастасия Волочкова вылетела в Москву после скандала с Никитой Джигурдой. Об этом сообщает издание The Voice со ссылкой на личный блог знаменитости.

В Сети появилось провокационное видео с участием балерины и актера. На нем Джигурда стянул штаны с подруги и страстно ее поцеловал. Увидев ролик, общественники потребовали запретить шоу Анастасии. Они убеждены, что поведение балерины может травмировать детскую психику.

В тот момент Волочкова находилась на Мальдивских островах. Однако на следующий день после скандала она объявила о возвращении в Москву.

«Как же рано пришлось проснуться. В 11:00 мой вылет в Москву. Это был прекрасный отдых», — высказалась знаменитость.

Ранее сообщалось о том, что Анастасия Волочкова прекратила общение с Никитой Джигурдой из-за слитого видео. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что Марина Анисина решила поддержать мужа Никиту Джигурду после скандала с Волочковой.