SHOT: Алена Водонаева вышла в слезах после оглашения приговора Кириллу Суханову

Телеведущая Алена Водонаева вышла в слезах после оглашения приговора Кириллу Суханову. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

12 февраля суд Москвы огласил приговор коммерческому директору Ксении Собчак. По информации источника, на заседании присутствовала Алена Водонаева. Телеведущая не смогла сдержать слез, услышав решение суда. Алена отказалась комментировать приговор Суханову.

Примечательно, что Ксения Собчак не приехала в здание суда. Журналистка назвала приговор несправедливым и уточнила, что отсутствовала на заседании по просьбе Кирилла.

Ранее сообщалось о том, что Тверской суд Москвы оставил без движения иск к Собчак о защите авторских прав. Подробности смотрите в этой статье.

Также мы писали о том, что журналистка Алена Жигалова раскритиковала методы работы 42-летней Ксении Собчак.