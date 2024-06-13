SHOT: актрисе Татьяне Лазаревой* грозит 7 лет колонии в России

Актрисе Татьяне Лазаревой* (признана иноагентом на территории РФ) грозит 7 лет колонии в России. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как сообщает источник, актрису объявили в розыск за публичную пропаганду терроризма с использованием Интернета. Теперь Лазаревой* грозит 7 лет колонии в России.

Напомним, что в 2023 году знаменитость дала провокационное интервью, в котором восторженно отреагировала на атаки беспилотников на Москву. Также Лазарева* неоднократно выступала с осуждением СВО.

Ранее актриса Яна Поплавская назвала алкоголь главной проблемой Татьяны Лазаревой*. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что уехавший в Казахстан рэпер Скриптонит продолжает зарабатывать миллионы в России.

*признана иноагентом на территории РФ