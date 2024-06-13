«Время уголовных дел настало»: что может спасти уехавших из РФ Лазареву*, Троянову* и Назарова

Актриса и общественный деятель Яна Поплавская назвала «непомерное количество алкоголя» главной проблемой сбежавшей из России юмористки Татьяны Лазаревой* (признана иноагентом на территории РФ).

Аналогичная проблема, по мнению Поплавской, стоит перед актерами Яной Трояновой* (признана иноагентом на территории РФ) и Дмитрием Назаровым.

Звезда фильма «Про Красную Шапочку» выразила уверенность, что спасти уехавших из России коллег сможет только «трезвый взгляд на жизнь».

«Татьяну Лазареву* подозревают в дискредитации Вооруженных сил России. Иноагентства было мало, время уголовных дел настало», - написала Поплавская в своем Telegram-канале.

Напомним, Татьяна Лазарева* в 2022 году улетела вместе с дочерями в Испанию. Недавно она призналась, что всякий раз, когда появляется информация об атаках украинскими беспилотниками на российские города, в глубине души радуется. Кроме того, юмористка обозвала дружественные России страны «компанией изгоев», а самих россиян «старыми холщовыми тряпками».

13 июня стало известно, что МВД объявило Лазареву* в розыск по уголовной статье. В апреле прокуратура Москвы начала проверку по поводу высказываний артистки об ударах украинских беспилотников по городам России.

Ранее уехавший из России комик Михаил Шац* (признан иноагентом на территории РФ) заявил, что собирается обжаловать полученный статус иностранного агента в Европейском суде.

*Признаны иностранными агентами на территории России