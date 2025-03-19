SHOT: 79-летний Никита Михалков попал в больницу из-за проблем с сердцем

79-летний режиссер Никита Михалков попал в больницу из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, 79-летнему режиссеру стало плохо в начале марта из-за высокого давления. Михалкова доставили в больницу, где стабилизировали его состояние. У деятеля кино обнаружили проблемы с сердцем и давлением.

Как утверждает источник, режиссеру выписали курс препаратов и отпустили домой на амбулаторное лечение в тот же день. Сейчас Михалкову стало лучше.

На данный момент представители Михалкова не комментировали новость о его состоянии.

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